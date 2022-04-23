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У Мелітополі окупанти довбали зі стін мідний дріт, щоб здати на металобрухт
Російська армія відома своїми мародерськими діями на території України. Окупанти почали вже навіть довбати зі стін промислових об'єктів мідний дріт, щоб здати на металобрухт.
Про це повідомляє прес-служба ЗСУ
Російське мародерство на окупованих теренах Запорізької області вражає.
Так, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі загарбники довбали зі стін промислових об'єктів мідний дріт. Її потім здають на металобрухт у Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Голодранцы займаються дуже популярною справою, в якій рівних їм немає. Дикуни видовбають зі стін промислових об'єктів мідний дріт, щоб здати його на металобрухт у своїй "потужній країні" і отримати за це кошти. "Друга армія світу" - що сказати", - йдеться у повідомленні.
Раніше окупанти викрали з приміщення "Укрпошти" у Мелітополі майже 3 мільйони гривень. Ці гроші призначалися для видачі пенсій та соціальних виплат.
Зазначимо, окрім Мелітополя у Запорізькій області тимчасово окупованими залишаються Бердянськ, Енергодар, Токмак, Пологи.
Так, у Бердянську Запорізької області окупанти залучають до своїх лав місцевих фриків, а колишнього двірника призначили на посаду заступника мера.