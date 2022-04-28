Под Мелитополем подорван мост, по которому оккупанты завозили оружие из Крыма

Под Мелитополем Запорожской области подорван железнодорожный мост, которым россияне перебрасывали подкрепление на фронт из Крыма и доставляли оружие и горючее.

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Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, россияне по этому пути завозили себе горючее и технику из Крыма.

Как сообщают местные СМИ, у оккупантов началась паника, а мост был оцеплен. Российские военные внимательно осматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.

Отметим, что во временно оккупированном Мелитополе действуют местные партизаны. Они уничтожили уже более 100 оккупантов.