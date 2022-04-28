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Под Мелитополем подорван мост, по которому оккупанты завозили оружие из Крыма
Под Мелитополем Запорожской области подорван железнодорожный мост, которым россияне перебрасывали подкрепление на фронт из Крыма и доставляли оружие и горючее.
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Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, россияне по этому пути завозили себе горючее и технику из Крыма.
Как сообщают местные СМИ, у оккупантов началась паника, а мост был оцеплен. Российские военные внимательно осматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что во временно оккупированном Мелитополе действуют местные партизаны. Они уничтожили уже более 100 оккупантов.