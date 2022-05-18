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У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області з перших тижнів повномасштабної війни активно розвивається партизанський рух. На кінець травня місцеві жителі перейшли до ліквідації російських військових високого рангу.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Facebook.
"Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизанів", - зазначають у ОВА.
Крім того, мешканці тимчасово окупованих населених пунктів відмовляються навіть контактувати з окупантами. В ОВА розповіли, що у селі Велика Білозерка Василівського району росіяни спробували роздавати гуманітарну допомогу. Там від окупантів її взяли лише 5 людей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тим часом у Мелітополі військові РФ грабують підприємства. Вони вже дісталися заводу "Гідромаш" та Мелітопольського заводу автотракторних запчастин.