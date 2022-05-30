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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе дома, где живет псевдогубернатор Запорожской области — СМИ
В центре временно захваченного Мелитополя 30 мая, около 7:50 утра раздался мощный взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе многоэтажки, где живет колаборант Евгений Балицкий. Его россияне называют "губернатором Запорожской области".
Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".
Балицкий живет у торгового центра "Квартал" в центре Мелитополя. В настоящее там видны клубы черного дыма. По предварительной информации, взрыв может быть результатом работы украинских партизанов, однако информация требует уточнения и официального подтверждения.
Информация о пострадавших также не сообщается пока.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что в Мелитополе с первых недель полномасштабной войны активно развивается партизанское движение. Под конец мая местные жители перешли к ликвидации российских военных высокого ранга.
Кроме того, накануне в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск.