Оккупанты в Мелитополе грабят предприятия, - мэр

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе грабят предприятия, в частности, уже досталось государственному предприятию "Гидромаш".

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Позавчера они добрались до единственного государственного предприятия, которое находится на территории Мелитополя, - это "Гидромаш". К сожалению, завод уже долгие годы не работал, но удалось сохранить всю материально-техническую базу на заводе - станки, прессы, чтобы можно было возобновить работу производства, но оккупанты начали грабить его и вывозить все", - отметил Федоров.

По его словам, на заводе автотракторных запчастей похожая ситуация.

"Оттуда вывезли мебель, но этот завод был знаковым тем, что работал на оборонную промышленность Украины. Поэтому они пытаются сделать так, чтобы этот завод обслуживал оборонный комплекс РФ", – сказал мэр.

Напомним, в Украине с начала широкомасштабного вторжения российской армии возбудили более 9 тысяч дел о военных преступлениях РФ.

В частности, Национальная полиция расследует 5,5 тыс. дел о мародерстве, а более 1200 получили подозрения в таких преступлениях.