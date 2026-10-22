Зеленский ответил на обвинения Трампа по ценам на дизель и ударам по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсолютно неправдивым заявление Дональда Трампа о том, что удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам влекут за собой рост цен на топливо для американских фермеров.

Как сообщает Dilo, об этом глава государства заявил в интервью Стивену Бартлетту после просмотра видеозаписи, на которой Трамп обвинил Украину в создании мировых проблем из-за атак на нефтеперерабатывающую отрасль РФ и высказался за смену украинского президента.

По словам Зеленского, объемы экспорта российского горючего мизерны и не оказывают никакого влияния на внутренние цены в США. Он подчеркнул, что удары по НПЗ вынужденный ответ: "Россияне бьют по нашей энергосети, наши люди живут без света. Нам наносят ущерб удары по электричеству, им — по дизелю. Они зарабатывают деньги на нефтепродуктах и тратят их на оружие".

Предложение энергетического перемирия и ракеты Patriot

Президент подчеркнул, что постоянно предлагал Трампу выступить посредником для заключения, по крайней мере, энергетического перемирия, однако Владимир Путин лично отказывается от такой инициативы.

"Трамп не может достичь договоренности с Путиным об этом, и поэтому решил переложить проблему на меня, объясняя американцам, что из-за этого растут цены на дизель в США. Если вы не можете заставить Путина остановить войну и заключить энергетическое перемирие — дайте мне ракеты для ПВО. Я ни по кому не буду стрелять. это полностью профинансировать", — заявил Зеленский, добавив, что ракеты Patriot и другое вооружение сейчас направят на Ближний Восток.

Украинский лидер также отметил, что заявления о вине Украины отвлекают внимание от настоящего источника глобального кризиса — ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока, где фактически заблокировано движение через Ормузский пролив.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству, ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.