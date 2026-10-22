Зеленський відповів на звинувачення Трампа щодо цін на дизель і ударів по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський назвав абсолютно неправдивою заяву Дональда Трампа про те, що удари українських сил по російських нафтопереробних заводах спричиняють зростання цін на пальне для американських фермерів.

Як повідомляє Dilo, про це глава держави заявив в інтерв'ю Стівену Бартлетту після перегляду відеозапису, на якому Трамп звинуватив Україну в створенні світових проблем через атаки на нафтопереробну галузь РФ та висловився за зміну українського президента.

За словами Зеленського, обсяги експорту російського пального є мізерними та не мають жодного впливу на внутрішні ціни в США. Він наголосив, що удари по НПЗ є вимушеною відповіддю: "Росіяни б'ють по нашій енергомережі, наші люди живуть без світла. Нам завдають шкоди удари по електриці, їм — по дизелю. Вони заробляють гроші на нафтопродуктах і витрачають їх на зброю".

Пропозиція енергетичного перемир'я та ракети Patriot

Президент підкреслив, що постійно пропонував Трампу виступити посередником для укладення принаймні енергетичного перемир'я, однак Володимир Путін особисто відмовляється від такої ініціативи.

"Трамп не може досягти домовленості з Путіним про це, і тому вирішив перекласти проблему на мене, пояснюючи американцям, що через це зростають ціни на дизель у США. Якщо ви не можете змусити Путіна зупинити війну та укласти енергетичне перемир'я — дайте мені ракети для ППО. Я ні по кому не стрілятиму, я захищатиму наш енергетичний сектор. До того ж європейці готові це повністю профінансувати", — заявив Зеленський, додавши, що ракети Patriot та інше озброєння зараз натомість спрямовують на Близький Схід.

Український лідер також зазначив, що заяви про вину України відволікають увагу від справжнього джерела глобальної кризи — ситуації довкола Ірану та Близького Сходу, де фактично заблоковано рух через Ормузьку протоку.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.