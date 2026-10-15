Угода з Путіним не спрацювала: дизель у США знову подорожчав після обіцянок Трампа

Оптова біржова ціна дизельного пального у США після короткочасного зниження перевищила показники, на яких перебувала до оголошення Дональдом Трампом домовленостей із Володимиром Путіним щодо імпорту російського палива.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив у соцмережі "Truth Social", що ціни на пальне для фермерів, далекобійників та світового ринку стрімко падатимуть завдяки домовленостям із Москвою.

Після цієї заяви котирування листопадових ф'ючерсів опустилися з 4,88 долара до 4,74 долара за галон. Проте вже на поточному тижні ціна піднімалася до 4,98 долара за галон, а в середу перебувала на позначці 4,87 долара за галон.

Чому ринок не вірить у російські постачання

За твердженнями Трампа, Росія мала негайно відправити понад 300 тисяч тонн пального (2,25 мільйона барелів), після чого поставити ще 500 тисяч тонн у листопаді, згодом ще 1 мільйон тонн, а також додаткові 300 тисяч тонн залежно від стану російських заводів. Експерти наголошують на нереалістичності впливу цих обсягів на ціни:

внутрішнє споживання дизелю в США складає близько 3,8 мільйона барелів на добу, через що заявлені поставки не здатні суттєво вплинути на вартість пального на АЗС;

танкерам із РФ необхідно понад два тижні для переходу до американських портів, тому до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада паливо фізично не надійде;

практичних домовленостей щодо транспортування та фрахту суден наразі не досягнуто;

операції несуть суттєві правові ризики для американських компаній через закон 2022 року про ембарго на енергоносії з РФ, незважаючи на тимчасову ліцензію Мінфіну США до 7 квітня 2027 року.

Роздрібні ціни та стан переробки в РФ

Роздрібні ціни на пальне в США на початку жовтня сягали рекордних 6,53 долара за галон і, за оцінками аналітиків ринку з "Gulf Oil" та "GasBuddy", найближчим часом утримуватимуться на рівні близько 6 доларів за галон.

Заяви російської влади про здатність вийти до кінця року на обсяг експорту 3–3,5 мільйона тонн викликають сумніви аналітиків. До 2025 року середньомісячний морський експорт дизелю з РФ складав 2,6 мільйона тонн.

Зараз російські НПЗ виробляють приблизно 5,8 мільйона тонн на місяць, із яких для поставок за кордон може бути доступно лише від 1,2 до 2 мільйонів тонн. Крім того, можливості експорту серйозно обмежують удари українських сил по російських нафтопереробних підприємствах, через які вивезення палива без дефіциту на внутрішньому ринку РФ стає неможливим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про угоду Трампа з Путіним, зокрема аналізувалося, чи зможе РФ забезпечити дизелем США та скільки вона на цьому заробить. Домовленість щодо експорту нафтопродуктів навряд чи полегшить ситуацію для споживачів у Сполучених Штатах чи інших країнах світу.