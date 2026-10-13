Росія хоче продавати більше дизпалива, ніж дозволив Трамп: нова заява Кремля про угоду з США

Росія хоче повернути експорт дизельного палива до рівнів, вищих за ті, які раніше окреслив президент США Дональд Трамп у межах так званої "угоди з Москвою".

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Як заявив віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак, який курує нафтогазовий сектор Кремля, до кінця поточного року обсяги російського експорту дизелю можуть досягти позначки від 3,0 до 3,5 мільйона метричних тонн на місяць.

Це дозволить РФ повністю повернутися до показників, які фіксувалися до початку кризи та серії атак на російську нафтопереробну інфраструктуру.

Послаблення санкцій США

Як відомо, Трамп оголосив про досягнення домовленостей з Росією щодо постачання дизельного пального на світові ринки. У межах цієї угоди адміністрація США тимчасово скасувала частину обмежень проти російського паливного сектору, які раніше запроваджували для позбавлення Москви доходів від війни в Україні.

Зростання цін на пальне у США завдає відчутного удару по місцевих далекобійниках і фермерах, що викликає занепокоєння серед американських виборців напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Згідно з заявами Трампа, Росія погодилася негайно відправити понад 300 тисяч метричних тонн дизелю на світовий та американський ринки, що становить 2,25 мільйона барелів.

Для порівняння, за даними Управління енергетичної інформації США, лише транспортний сектор країни щоденно споживає близько 2,94 мільйона барелів.

Додатково Москва має поставити ще 500 тисяч тонн пального у листопаді та 1 мільйон тонн одразу після цього.

До атак українських безпілотників на російські НПЗ у 2024–2025 роках щомісячний експорт дизелю з РФ стабільно перевищував 3 мільйони тонн.

Попри запроваджені раніше самостійні обмеження на продаж пального за кордон, Москва продовжувала постачати дизель до країн Центральної Азії за міжурядовими угодами, спрямувавши туди минулого місяця 427 тисяч метричних тонн.

Реакція України та критика угоди у США

Рішення Білого дому викликало хвилю обурення серед частини американських законодавців, які наголошують, що зняття санкцій забезпечить Кремль додатковими фінансовими ресурсами для продовження бойових дій без жодних поступок з боку Путіна.

Президент України Володимир Зеленський гостро розкритикував угоду, назвавши її зламом багаторічної політики Заходу щодо економічної ізоляції Росії. Зеленський підкреслив, що останні масовані авіаудари РФ по щонайменше шести українських енергетичних об'єктах наочно демонструють відсутність у Москви будь-якого інтересу до енергетичного припинення вогню.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито початок "енергетичного перемир’я", стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву "новиною" та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає Москва.