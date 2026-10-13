Россия хочет продавать больше дизтоплива, чем позволил Трамп: новое заявление Кремля о соглашении с США

Россия хочет вернуть экспорт дизельного топлива на уровни выше тех, которые ранее очертил президент США Дональд Трамп в рамках так называемого "соглашения с Москвой".

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

Как заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, курирующий нефтегазовый сектор Кремля, до конца текущего года объемы российского экспорта дизеля могут достичь отметки от 3,0 до 3,5 миллиона метрических тонн в месяц.

Это позволит РФ полностью вернуться к показателям, фиксировавшимся до начала кризиса и серии атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Ослабление санкций США

Как известно, Трамп объявил о достижении договоренностей с Россией по поставкам дизельного горючего на мировые рынки. В рамках этого соглашения администрация США временно отменила часть ограничений против российского топливного сектора, ранее вводимого для избавления Москвы доходов от войны в Украине.

Рост цен на горючее в США наносит ощутимый удар по местным дальнобойщикам и фермерам, что вызывает беспокойство среди американских избирателей накануне промежуточных выборов 3 ноября.

Согласно заявлениям Трампа, Россия согласилась немедленно отправить более 300 тысяч метрических тонн дизеля на мировой и американский рынки, что составляет 2,25 миллиона баррелей.

Для сравнения, по данным Управления энергетической информации США, только транспортный сектор страны ежедневно потребляет около 2,94 миллиона баррелей.

Дополнительно, Москва должна поставить еще 500 тысяч тонн горючего в ноябре и 1 миллион тонн сразу после этого.

До атак украинских беспилотников на российские НПЗ в 2024-2025 годах ежемесячный экспорт дизеля из РФ стабильно превышал 3 миллиона тонн.

Несмотря на введенные ранее самостоятельные ограничения на продажу горючего за границу, Москва продолжала поставлять дизель в страны Центральной Азии по межправительственным соглашениям, направив туда в прошлом месяце 427 тысяч метрических тонн.

Реакция Украины и критика соглашения в США

Решение Белого дома вызвало волну возмущения среди части американских законодателей, отмечающих, что снятие санкций обеспечит Кремль дополнительными финансовыми ресурсами для продолжения боевых действий без уступок со стороны Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский остро раскритиковал соглашение, назвав его взломом многолетней политики Запада по экономической изоляции России. Зеленский подчеркнул, что последние массированные авиаудары РФ по меньшей мере шести украинским энергетическим объектам наглядно демонстрируют отсутствие у Москвы какого-либо интереса к энергетическому прекращению огня.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начале "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.