Соглашение Трампа с Путиным: сможет ли РФ обеспечить дизелем США и сколько заработает

Соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поводу экспорта российского дизельного топлива на мировые рынки вряд ли существенно облегчит положение покупателей топлива в США или других странах мира.

Как пишет Dilo, об этом говорится в материале Financial Times .

Издание напоминает, что Россия обязалась немедленно поставить 300 000 тонн топлива, 500 000 тонн в ноябре и 1 миллион тонн в декабре. Дизельного топлива не хватает на мировом рынке, поскольку производство нефтеперерабатывающих заводов в России периодически приостанавливается из-за ударов украинских дронов, а на Ближнем Востоке заторможено военным конфликтом США и Израиля против Ирана.

В настоящее время цены на заправках резко выросли во всем мире, а страны отчаянно нуждаются в новых источниках поставок.

Может ли Россия удовлетворить требования Трампа по дизельному топливу?

Financial Times отмечает, что большинство российских автомобилей работают на бензине. Дизельное горючее, которое преимущественно используют грузовики и тяжелая техника, в РФ производят с избытком.

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко говорит, что российские НПЗ производят около 5,8 млн. тонн дизельного горючего в месяц. Из этого объема, по его оценкам, от 1,2 млн до 2 млн тонн ежемесячно могут быть доступны для экспорта.

Россия запретила экспорт дизеля после украинских атак на НПЗ

Как пояснил ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолия. ограничения на экспорт дизеля в РФ ввели не обязательно из-за острого дефицита, а скорее для предотвращения потенциального дефицита на внутреннем рынке из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов и повышенного сезонного спроса.

Даже если бы в следующем месяце Россия экспортировала 500 тысяч тонн дизельного горючего, это составляло бы менее 4% мирового спроса на него. По словам аналитиков, полноценные поставки российского дизеля (на уровне около 3 млн тонн ежемесячно) будут возможны только после завершения технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов и возобновления производства до нормального уровня.

По данным Kpler, к 2025 году Россия экспортировала морем в среднем 2,6 млн. тонн дизельного горючего в месяц. На Турцию и Бразилию приходилось более половины этих поставок.

"Если удары продлятся нынешними темпами, экспортировать такие объемы без ущерба для внутреннего рынка станет невозможно", – говорит аналитик рынка нефти компании Seala AI Владимир Никитин.

Следует также сказать, что российские поставки дадут очень ограниченную финансовую поддержку Кремлю. По оценке директора европейского направления консалтинговой компании Eurasia Group Александра Коляндра, если бы РФ экспортировала 3 млн. тонн дизельного топлива ежемесячно, за шесть месяцев экспортеры заработали бы примерно на 1,2 млрд. долларов больше, чем при действующих ограничениях.

В то же время, по его подсчетам, дополнительные поступления в федеральный бюджет России, из которого финансируется война, составляли бы около 100 млн долларов.

"Раздражение Украины вполне понятно. Но это не обеспечит существенного финансового усиления российской военной машины", – добавил Коляндр.

"Однако даже если бы Россия экспортировала полмиллиона тонн дизельного топлива в следующем месяце, она обеспечила бы лишь менее 4% мирового спроса на это топливо. Большим вопросом по поставкам из России будут 3 миллиона тонн, которые, по словам Трампа, будут поставлены в течение неопределенного периода времени, "в зависимости от состояния" нефтеперерабатывающих заводов.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего. противоречит американскому законодательству, ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.