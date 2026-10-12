Угода Трампа з Путіним: чи зможе РФ забезпечити дизелем США та скільки заробить

Угода Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного палива на світові ринки навряд чи суттєво полегшить становище покупців палива в США чи інших країнах світу.

Як пише Dilo, про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Видання нагадує, що Росія зобов'язалася негайно поставити 300 000 тонн палива, 500 000 тонн у листопаді та ще 1 мільйон тонн у грудні. Дизельного палива не вистачає на світовому ринку, оскільки виробництво нафтопереробних заводів у Росії періодично призупиняється через удари українських дронів, а на Близькому Сході загальмоване військовим конфліктом США та Ізраїлю проти Ірану.

Наразі ціни на заправках різко зросли у всьому світі, а країни відчайдушно потребують нових джерел постачання.

Чи може Росія задовольнити вимоги Трампа щодо дизельного палива?

Financial Times зауважує, що більшість російських автомобілів працюють на бензині. Дизельне пальне, яке переважно використовують вантажівки та важка техніка, в РФ виробляють з надлишком.

Науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Сергій Вакуленко каже, що російські НПЗ виробляють близько 5,8 млн тонн дизельного пального на місяць. Із цього обсягу, за його оцінками, від 1,2 млн до 2 млн тонн щомісяця можуть бути доступними для експорту.

Росія заборонила експорт дизеля після українських атак на НПЗ

Як пояснив виданню провідний аналітик компанії Kpler Суміт Рітолія. обмеження на експорт дизелю в РФ запровадили не обов’язково через гострий дефіцит, а радше для запобігання потенційному дефіциту на внутрішньому ринку через перебої в роботі нафтопереробних заводів і підвищений сезонний попит.

Навіть якби наступного місяця Росія експортувала 500 тисяч тонн дизельного пального, це становило б менш як 4% світового попиту на нього. За словами аналітиків, повноцінні постачання російського дизелю (на рівні близько 3 млн тонн щомісяця) стане можливим лише після завершення технічного обслуговування нафтопереробних заводів і відновлення виробництва до нормального рівня.

За даними Kpler, до 2025 року Росія експортувала морем у середньому 2,6 млн тонн дизельного пального на місяць. На Туреччину та Бразилію припадало понад половину цих поставок.

"Якщо удари триватимуть нинішніми темпами, експортувати такі обсяги без шкоди для внутрішнього ринку стане неможливо", – каже аналітик ринку нафти компанії Seala AI Володимир Нікітін.

Варто також сказати, що російські поставки дадуть дуже обмежену фінансову підтримку Кремлю. За оцінкою директора європейського напрямку консалтингової компанії Eurasia Group Александра Коляндра, якби РФ експортувала 3 млн тонн дизельного пального щомісяця, за шість місяців експортери заробили б приблизно на 1,2 млрд доларів більше, ніж за чинних обмежень.

Водночас, за його підрахунками, додаткові надходження до федерального бюджету Росії, з якого фінансується війна, становили б лише близько 100 млн доларів.

"Роздратування України цілком зрозуміле. Але це не забезпечить суттєвого фінансового посилення російської воєнної машини", – додав Коляндр.

"Однак навіть якби Росія експортувала півмільйона тонн дизельного палива наступного місяця, вона забезпечила б лише менше 4% світового попиту на це паливо. Більшим питанням щодо поставок з Росії будуть 3 мільйони тонн, які, за словами Трампа, будуть поставлені протягом невизначеного періоду часу, «залежно від стану» нафтопереробних заводів", - резюмує FT.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.