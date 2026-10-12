У Трампа жорстко відповіли європейцям на критику дизельної угоди з Путіним та звинуватили в лицемірстві

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив лідерів Європи в лицемірстві після критики угоди президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна про постачання дизельного пального, наголосивши, що з початку повномасштабної війни європейці надали росіянам більше коштів, ніж українцям, оскільки не можуть позбутися залежності від російських енергоносіїв.

Як пише Dilo, про це голова Мінфіну США заявив в ефірі Fox News.

"Європейці з початку цієї війни надали росіянам більше коштів, ніж українцям, оскільки вони не можуть позбутися російських енергоресурсів. У них була провальна енергетична політика. Тому коли вони кажуть, що ми не можемо розраховувати на перепочинок у питанні цін на дизельне паливо, це суцільне лицемірство", – підкреслив Бессент.

Він також переконує, що влада США планує діяти в межах усіх наданих їй законом повноважень.

Бессент пояснив позицію Білого дому прагненням знизити витрати американців на пальне. За його словами, доступніший дизель відповідає економічним інтересам США.

"Не можна говорити, що наші дії неправильні. Послухайте, президент Трамп прийшов до влади з мандатом працювати на благо американського народу. І це піде на користь американському народу. Знаєте, знизити ціни на дизельне паливо і повернутися до питання Ірану", – додав він.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.