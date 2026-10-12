Министр финансов США Скотт Бессент обвинил лидеров Европы в лицемерии после критики соглашения президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина о поставках дизельного горючего, подчеркнув, что с начала полномасштабной войны европейцы предоставили россиянам больше средств, чем украинцам, поскольку не могут избавиться от зависимости от российских.

Как пишет Dilo, об этом глава Минфина США заявил в эфире Fox News.

"Европейцы с начала этой войны предоставили россиянам больше средств, чем украинцам, поскольку они не могут избавиться от российских энергоресурсов. У них была провальная энергетическая политика. Поэтому когда они говорят, что мы не можем рассчитывать на передышку в вопросе цен на дизельное топливо, это сплошное лицемерие", - подчеркнул Бесцес.

Он также убеждает, что власти США планируют действовать в пределах всех предоставленных им законом полномочий.

Бессент объяснил позицию Белого дома стремлением снизить расходы американцев на горючее. По его словам, более доступный дизель отвечает экономическим интересам США.

"Нельзя говорить, что наши действия неправильны. Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать во благо американского народа. И это пойдет на пользу американскому народу. Знаете, снизить цены на дизельное топливо и вернуться к вопросу Ирана", – добавил он.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству, ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.