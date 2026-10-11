Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ: что говорит Зеленский

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о якобы прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией.

Как пишет Dilo, об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, обе стороны дали согласие на прекращение ударов.

"С этой минуты в войне между Россией и Украиной действует ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ. Обе стороны согласились. Не поднимайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу ", - написал президент США.

Зеленский отреагировал на объявление Трампом "энергетического перемирия"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал изданию Axios, что это заявление стало для него "новостью". Впрочем, по его словам, если россияне согласятся на энергетическое прекращение огня, Украина тоже согласится.

"Если президент Трамп согласовал это с Путиным, пожалуйста, скажите нам, когда начнется прекращение огня. Мы готовы и примем это", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставках нескольких миллионов тонн дизельного горючего из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Энергетическое перемирие

Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились взаимно не атаковать энергетические объекты . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к такому шагу при условии, что партнеры смогут обеспечить реальное соблюдение договоренности Россией.

Накануне Трамп призвал прекратить удары по НПЗ, заявив, что атаки Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру способствуют дефициту дизельного горючего и росту цен.

В середине сентября Трамп впервые призвал Зеленского отказаться от ударов по российским объектам, связанным с дизельным топливом. "Это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу", - говорил президент США.

В конце сентября Трамп утверждал, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского "притормозить пыл" по поводу ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, и тот якобы согласился.

Тема взаимного прекращения ударов по энергетике уже возникала раньше. В начале 2026 года Зеленский подтверждал обсуждение энергетического перемирия и отмечал, что его реальное исполнение можно оценивать только при фактическом отсутствии атак на энергетические объекты.