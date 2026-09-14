Трамп заявил о договоренности Украины и РФ не бить по энергетике

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились взаимно не атаковать энергетические объекты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к такому шагу при условии, что партнеры смогут обеспечить реальное соблюдение договоренности Россией.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и Bloomberg, который приводит слова президента США Дональда Трампа.

Зеленский сообщил, что Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с Россией, которая приостановит удары по критической инфраструктуре. Речь идет не только об энергетике, но и о портовой инфраструктуре, логистике, складах с продовольствием и фармацевтической продукцией.

По словам президента, Украина не уверена, что Россия готова выполнять какую-либо подобную договоренность. В то же время Киев готов воздерживаться от ответных ударов, если партнеры смогут обеспечить прекращение российских атак.

"Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по нашему электричеству, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что такой режим должен быть надежным и долгосрочным, а не временной паузой. Президент также назвал прекращение ударов по критической инфраструктуре возможным первым шагом в мир и заявил, что Украина ожидает от партнеров конкретики.

Трамп, со своей стороны, представил ситуацию как уже достигнутую договоренность.

"Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим целям. Россия согласилась сделать то же самое", — заявил президент США, слова которого приводит Bloomberg.

Трамп также связал рекордный рост цен на дизельное топливо, прежде всего, с войной России против Украины и ударами по энергетическим объектам, а не с войной в Иране.

По данным Bloomberg, после заявления Трампа фьючерсы на дизельное топливо сократили рост, хотя оставались примерно на 1% выше дня. Средняя розничная цена дизеля в США на прошлой неделе впервые превысила 6 долларов за галлон.

Напомним, накануне Трамп призвал прекратить удары по НПЗ, заявив, что атаки Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру способствуют дефициту дизельного горючего и росту цен.

Тема взаимного прекращения ударов по энергетике уже возникала раньше. В начале 2026 года Зеленский подтверждал обсуждение энергетического перемирия и отмечал, что его реальное исполнение можно оценивать только при фактическом отсутствии атак на энергетические объекты.