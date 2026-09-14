Трамп обвинил Зеленского в дефиците дизельного горючего и призвал прекратить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп призвал украинского президента Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они привели к дефициту дизеля на мировом рынке.

Как пишет Dilo, об этом глава Белого дома сказал во время интервью журналистам.

Зеленский должен прекратить удары по российским НПЗ

По словам Трампа, представители его администрации уже просили Зеленского прекратить атаки на российские объекты по производству дизельного топлива. В дефиците он обвинил именно украинские удары, а не собственную войну с Ираном, ограничившую поставки нефти с Ближнего Востока.

"Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Пусть он атакует цели, но не дизельное топливо, потому что он создает дефицит дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это происходит из-за того, что происходит с Россией и Украиной. Поэтому мы поговорили об этом с этим. это наносит вред всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал дизельное топливо", - заявил президент США.

Цены на дизель в США.

Выпад Трампа против Зеленского из-за ударов по российским НПЗ произошел на фоне рекордного роста цен на дизель в США и Европе.

В США дизель уже превысил $6 за галлон, обновив исторический максимум. В Европе рекорды бьет оптовая стоимость дизеля по нефти – премия за переработку впервые превысила $100 за баррель.

Причина в том, что на мировом рынке сейчас дефицит не столько самой нефти, сколько готового дизельного топлива.

Россия третий раз продолжила запрет на экспорт дизеля для производителей до 30 сентября на фоне рекордной августовской серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

До начала беспрецедентной серии украинских ударов по российским НПЗ Россия была одним из крупнейших экспортеров дизеля в мире, обеспечивая около 10% мировых поставок.

Последствия глобального дефицита уже ощутимы: запасы дизеля в США упали до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений, а Европа впервые за семь лет начала закупать топливо у Мексики.

Одновременно возникли проблемы с поставками с Ближнего Востока, а американские НПЗ работают почти на грани и одновременно вынуждены наращивать экспорт, чтобы компенсировать нехватку топлива на других рынках.

Потому каждый новый удар по российскому НПЗ сейчас дополнительно нервничает мировой рынок.

Но для США проблема уже не только внешнеполитическая. Дорогой дизель увеличивает расход американских фермеров, грузоперевозчиков и промышленности, разгоняя цены практически на все товары.

И хотя Трамп говорит, что нынешний дефицит "не связан с Ближним Востоком", аналитики считают перебои со снабжением Персидского залива еще одной причиной роста цен (кроме ударов Украины по российским НПЗ).

Трамп не первое американское чиновник, обвиняющий украинские удары в росте цен на дизель: неделей ранее об этом заявлял министр энергетики Крис Райт .

Также министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что украинские удары по российской энергетике приводят к энергетическому кризису .