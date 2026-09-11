Цены на дизель в США взлетели до исторического уровня: как это ударит по карманам потребителей

Стоимость дизельного горючего в США впервые в истории превысила $6 за галлон (1,59$/л). Удорожание горючего чревато новым витком инфляции, поскольку растут затраты на логистику, сельскохозяйственную технику и перевозку посылок.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Причины роста цен

По данным аналитиков, цены на дизельное топливо выросли почти на 60% из-за ограничения поставок. Конфликт в Ближневосточном регионе нарушил судоходство из-за Ормузского пролива, через который ранее проходило около 20% мировой нефти. Дополнительным фактором стал запрет на экспорт горючего из России, где часть нефтеперерабатывающих заводов остановилась из-за ударов украинских беспилотников.

Фьючерсы на нефть Brent достигли $107,63 за баррель, а West Texas Intermediate - $102,48 за баррель. Запасы дистиллятов в США сейчас на 13% ниже среднего пятилетнего показателя и составляют 106,3 млн баррелей, а показатель маржи нефтепереработки (крек-спред) в США поднялся до рекордной отметки $112,17 за баррель.

Воздействие на логистику, бизнес и политику

Удорожание дизеля непосредственно повышает расход грузовиков, поездов, судов и сельхозтехники.

"Каждый грузовик, каждый доставка, каждая посылка, каждый поход за продуктами только стали дороже", - отметил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан. Также он добавил, что рекордные цены на дизель повлияют на каждый груз и спровоцируют инфляцию вдоль всей цепочки поставок.

"За пять месяцев цены на дизельное топливо выросли более чем вдвое. Это уже повлияло на наши денежные потоки", - сообщил директор по энергетике поставщика топлива Oasis Energy Алекс Райан.

Все отрасли испытывают финансовое давление, а генеральный директор компании Hylio, производящей агродроны, Артур Эриксон подтвердил, что фермеры сталкиваются с ростом производственных затрат на фоне падения цен на сельскохозяйственные культуры.

Удорожание горючего также создает дополнительные сложности для администрации Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов. Для смягчения ситуации представители Белого дома заявляют о намерении расширять нефтеперерабатывающие мощности США.

Напомним, в начале сентября розничные цены на дизельное топливо в США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года, превысив пиковые показатели начала войны с Ираном.