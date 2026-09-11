Ціни на дизель в США злетіли до історичного рівня: як це вдарить по кишенях споживачів

Вартість дизельного пального в США вперше в історії перевищила $6 за галон (1,59 $ / л). Подорожчання пального загрожує новим витком інфляції, оскільки зростають витрати на логістику, сільськогосподарську техніку та перевезення посилок.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Причини зростання цін

За даними аналітиків, ціни на дизельне пальне зросли майже на 60% через обмеження постачань. Конфлікт у Близькосхідному регіоні порушив судохідство через Ормузьку протоку, через яку раніше проходило близько 20% світової нафти. Додатковим фактором стала заборона на експорт пального з Росії, де частина нафтопереробних заводів зупинилася через удари українських безпілотників.

Ф’ючерси на нафту Brent досягли $107,63 за барель, а West Texas Intermediate — $102,48 за барель. Запаси дистилятів у США зараз на 13% нижчі за середній п'ятирічний показник і становлять 106,3 млн барелів, а показник маржі нафтопереробки (крек-спред) у США піднявся до рекордної позначки $112,17 за барель.

Вплив на логістику, бізнес та політику

Здорожчання дизелю безпосередньо підвищує витрати вантажівок, поїздів, суден та сільгосптехніки.

"Кожна вантажівка, кожна доставка, кожна посилка, кожен похід за продуктами щойно стали дорожчими", — зазначив аналітик GasBuddy Патрік Де Хаан. Також він додав, що рекордні ціни на дизель вплинуть на кожен вантаж і спровокують інфляцію вздовж усього ланцюжка поставок.

"За п’ять місяців ціни на дизельне паливо зросли більш ніж удвічі. Це вже вплинуло на наші грошові потоки", — повідомив директор з енергетики постачальника палива Oasis Energy Алекс Райан.

Всі галузі відчувають фінансовий тиск, а генеральний директор компанії Hylio, яка виготовляє агродрони, Артур Еріксон підтвердив, що фермери стикаються зі зростанням виробничих витрат на тлі падіння цін на сільськогосподарські культури.

Подорожчання пального також створює додаткові складнощі для адміністрації Дональда Трампа напередодні проміжних виборів. Для пом’якшення ситуації представники Білого дому заявляють про намір розширювати нафтопереробні потужності США.

Нагадаємо, на початку вересня роздрібні ціни на дизельне пальне в США сягнули найвищого рівня з середини 2022 року, перевищивши пікові показники початку війни з Іраном.