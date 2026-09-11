RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,17

51,95

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Ціни на дизель в США злетіли до історичного рівня: як це вдарить по кишенях споживачів

АЗС в США
Ціна дизеля у США зросла до $6 за галон / Фото: allstarfuel

Вартість дизельного пального в США вперше в історії перевищила $6 за галон (1,59 $ / л). Подорожчання пального загрожує новим витком інфляції, оскільки зростають витрати на логістику, сільськогосподарську техніку та перевезення посилок.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Причини зростання цін

За даними аналітиків, ціни на дизельне пальне зросли майже на 60% через обмеження постачань. Конфлікт у Близькосхідному регіоні порушив судохідство через Ормузьку протоку, через яку раніше проходило близько 20% світової нафти. Додатковим фактором стала заборона на експорт пального з Росії, де частина нафтопереробних заводів зупинилася через удари українських безпілотників.

Ф’ючерси на нафту Brent досягли $107,63 за барель, а West Texas Intermediate — $102,48 за барель. Запаси дистилятів у США зараз на 13% нижчі за середній п'ятирічний показник і становлять 106,3 млн барелів, а показник маржі нафтопереробки (крек-спред) у США піднявся до рекордної позначки $112,17 за барель.

Вплив на логістику, бізнес та політику

Здорожчання дизелю безпосередньо підвищує витрати вантажівок, поїздів, суден та сільгосптехніки.

"Кожна вантажівка, кожна доставка, кожна посилка, кожен похід за продуктами щойно стали дорожчими", — зазначив аналітик GasBuddy Патрік Де Хаан. Також він додав, що рекордні ціни на дизель вплинуть на кожен вантаж і спровокують інфляцію вздовж усього ланцюжка поставок.

"За п’ять місяців ціни на дизельне паливо зросли більш ніж удвічі. Це вже вплинуло на наші грошові потоки", — повідомив директор з енергетики постачальника палива Oasis Energy Алекс Райан.

Всі галузі відчувають фінансовий тиск, а генеральний директор компанії Hylio, яка виготовляє агродрони, Артур Еріксон підтвердив, що фермери стикаються зі зростанням виробничих витрат на тлі падіння цін на сільськогосподарські культури.

Подорожчання пального також створює додаткові складнощі для адміністрації Дональда Трампа напередодні проміжних виборів. Для пом’якшення ситуації представники Білого дому заявляють про намір розширювати нафтопереробні потужності США.

Нагадаємо, на початку вересня роздрібні ціни на дизельне пальне в США сягнули найвищого рівня з середини 2022 року, перевищивши пікові показники початку війни з Іраном.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності