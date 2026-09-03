Ціни на дизель у США майже побили рекорд 2022 року: що буде з пальним і ринками

Роздрібні ціни на дизельне пальне в США сягнули найвищого рівня з середини 2022 року, перевищивши пікові показники початку війни з Іраном.

Як пише Dilo,про це повідомляє Bloomberg.

За даними Американської автомобільної асоціації, середня вартість пального зросла до 5,783 долара за галон. Це лише трохи нижче абсолютного історичного рекорду у 5,816 долара, зафіксованого під час енергетичної кризи червня 2022 року.

Глобальний дефіцит

Стрімке подорожчання пального спричинене декількома факторами: загостренням конфлікту на Близькому Сході, обмеженням судноплавства через Ормузьку протоку, а також систематичними ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Через атаки Києва Москва була змушена повністю заборонити експорт дизелю, що вилучило з міжнародного ринку близько 10% світових постачань.

Ситуацію ускладнюють історично найнижчі запаси палива в США, особливо на Східному узбережжі. Це критично важливо, враховуючи, що вересень знаменує собою початок періоду пікового попиту на це паливо.

Політичний тиск на Трампа

Дизельне пальне є ключовим елементом транспорту, сільського господарства та промисловості, тому його здорожчання формує нову хвилю інфляції та стає лідером зростання в сировинному індексі Bloomberg.

Цінова криза створює серйозний політичний клопіт для президента Дональда Трампа напередодні проміжних виборів. Білий дім уже вимагає від американських НПЗ терміново збільшити внутрішнє виробництво.

Світові інвестори вже готуються до можливості підвищення ставок Федеральної резервної системи для боротьби з інфляцією. Голова Кевін Ворш попередив, що темпи зростання цін суттєво не сповільнюються, і сказав, що політики повинні бути впевнені, що це так, інакше центральному банку "є над чим працювати".

Раніше повідомлялося, шо запаси дизельного палива у США впали до найнижчого сезонного рівня за весь період спостережень. На тлі наближення опалювального та сільськогосподарського сезонів це може підштовхнути ціни вгору.