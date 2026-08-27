Запаси дизеля у США досягли історичного мінімуму: як зросли ціни на пальне

Запаси дизельного палива у США впали до найнижчого сезонного рівня за весь період спостережень. На тлі наближення опалювального та сільськогосподарського сезонів це може підштовхнути ціни вгору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Падіння запасів

Запаси дистилятного мазуту, до якого належить дизельне пальне, впали до 103,4 мільйона барелів за тиждень. Згідно з даними Управління енергетичної інформації, це найнижчий сезонний показник із початку проведення відповідних замірів на початку 1980-х років.

Як зазначають фахівці ринку, світовий попит на дизельне пальне зазвичай досягає піка приблизно в жовтні, коли починається зимовий опалювальний сезон. Зростання попиту на тлі низьких обсягів пального загрожує черговим стрибком цін та зростанням інфляції.

Причини скорочення поставок

За даними аналітиків, на стабільність ринку вплинули наступні фактори:

війна в Ірані призвела до зменшення експорту очищеного палива через Ормузьку протоку майже до нуля;

атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи змусили Росію призупинити експорт дизелю;

Москва розглядає можливість продовження цієї заборони ще на один місяць.

Стрімке зростання цін та рекордна маржа НПЗ

Маржа американських нафтопереробних заводів із виробництва дизеля зросла до рекордних показників. США збільшили експорт пального, однак наявних обсягів недостатньо для перекриття дефіциту.

Роздрібна ціна дизельного пального в США перевищила $5,60 за галон (1,48 $ за літр). Це наближається до найвищого рівня з початку війни між США та Іраном і менше ніж на $0,20 за галон (0,05 $ за літр) нижче за рекорд 2022 року. Тим часом ціни на бензин у США вперто залишаються вище 4 доларів за галон (1,06 $ за літр).

Зростання попиту при низьких запасах може призвести до подальшого подорожчання дизеля та збільшити витрати на транспорт.

Нагадаємо, за останній місяць дизель подорожчав у більшості країн Європи та США на тлі проблем із поставками через ситуацію на Близькому Сході. Найбільше пальне подорожчало в Румунії, тоді як Польща знизила ціни завдяки податковим заходам.