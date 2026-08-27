Запасы дизеля в США достигли исторического минимума: как выросли цены на топливо

Запасы дизельного топлива в США упали до самого низкого сезонного уровня за весь период наблюдений. На фоне приближающегося отопительного и сельскохозяйственного сезонов это может подтолкнуть цены вверх.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Падение запасов

Запасы дистиллятного мазута, к которому принадлежит дизельное горючее, упали до 103,4 миллиона баррелей в неделю. Согласно данным Управления энергетической информации, это самый низкий сезонный показатель с начала проведения соответствующих замеров в начале 80-х годов.

Как отмечают специалисты рынка, мировой спрос на дизельное топливо обычно достигает пика примерно в октябре, когда начинается зимний отопительный сезон. Рост спроса на фоне низких объемов горючего чреват очередным скачком цен и ростом инфляции.

Причины сокращения поставок

По данным аналитиков, на стабильность рынка повлияли следующие факторы:

война в Иране привела к уменьшению экспорта очищенного топлива через Ормузский пролив почти до нуля;

атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы заставили Россию приостановить экспорт дизеля;

Москва рассматривает возможность продления этого запрета еще на один месяц.

Стремительный рост цен и рекордная маржа НПЗ

Маржа американских нефтеперерабатывающих заводов по производству дизеля выросла до рекордных показателей. США увеличили экспорт горючего, однако имеющихся объемов недостаточно для перекрытия дефицита.

Розничная цена дизельного горючего в США превысила $5,60 за галлон (1,48$ за литр). Это приближается к самому высокому уровню с начала войны между США и Ираном и менее чем на $0,20 за галлон (0,05 $ за литр) ниже рекорда 2022 года. Тем временем цены на бензин в США упорно остаются выше 4 долларов за галлон (1,06$ за литр).

Рост спроса при низких запасах может привести к удорожанию дизеля и увеличить расходы на транспорт.

Напомним, за последний месяц дизель подорожал в большинстве стран Европы и США на фоне проблем с поставками из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше всего топливо подорожало в Румынии, тогда как Польша снизила цены благодаря налоговым мерам.