Вартість бензину в США знову зросла через відновлення бойових дій на Близькому Сході: яка ціна

20 липня вперше за місяць середні роздрібні ціни на бензин на американських АЗС перетнули позначку в $4 за галон (1,06 дол. за літр). З моменту початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого вартість палива в країні зросла більш ніж на 30%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зростання цін пов'язане з поновленням збройного конфлікту, який порушує стабільність потоків енергоносіїв через Ормузьку протоку. Цей маршрут є критично важливим для світового ринку, адже до початку війни через нього транспортували близько 20% світових обсягів сирої нафти. Зрив перемир'я між Вашингтоном і Тегераном на початку липня призвів до стрімкого подорожчання нафти, що автоматично збільшило витрати на виробництво палива та підняло роздрібні цінники.

"Бензин, безумовно, буде фактором, що сприяє інфляції, якщо ми й надалі спостерігатимемо порушення роботи Ормузької протоки. ⁠Розроблене паливо загалом вже стикається з надзвичайною скрутою через втрату світових потужностей з переробки, особливо в Азії та на Близькому Сході", — заявив директор зі стратегії енергетичного ринку брокерської корпорації StoneX Алекс Ходес.

Позначка у $4 за галон уже фіксувалася наприкінці березня після того, як Іран повністю зупинив рух суден через протоку. У червні ціни знизилися завдяки підписанню меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни, проте наразі бойові дії відновилися.

Додатковими факторами зростання цін на енергоносії стали втрата російських нафтопереробних потужностей внаслідок атак українських дронів на енергетичну інфраструктуру РФ, а також низькі внутрішні запаси палива в самих Сполучених Штатах.

За урядовими даними, запаси палива в США минулого тижня становили 210,5 мільйона барелів, що орієнтовно на 1,5 мільйона барелів нижче за середній п'ятирічний показник.

Як зазначає агентство, поточна ситуація на АЗС створює політичні ризики для президента США Дональда Трампа та Республіканської партії, які в листопаді розпочнуть виборчу кампанію за збереження більшості в Конгресі.

Паливний ринок України

20 липня відбулося масове підвищення цін на українських АЗС. Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, що пальне дорожчає через загострення в Ірані і нову блокаду Ормузької протоки, що спричинило зростання світових цін на нафту вже до 90 доларів за баррель.

Крім того, на ринок впливає нестача нафтопродуктів на європейському ринку: постачання нафти на європейські НПЗ впало, РФ закрила експорт дизпального, а паралельно почала шукати на світовому ринку бензин.

На думку експерта, українських водіїв попереду чекає підвищення дизпального до рівня мінімум 86 грн/л (наразі 79) та мінімум 83 грн/л по бензину А-95 (77 сьогодні на ранок).

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про порушення розслідування проти нафтових компаній через занадто повільне зниження вартості палива на заправках. Він доручив негайно розпочати перевірку діяльності енергетичних гігантів.