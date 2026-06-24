Бензиновий скандал у США: Трамп заявив, що американців масово обдурюють на заправках

Президент США Дональд Трамп заявив про порушення розслідування проти нафтових компаній через занадто повільне зниження вартості палива на заправках. Він доручив Міністерству юстиції негайно розпочати перевірку діяльності енергетичних гігантів, звинувативши їх в обманюванні та обдурюванні кінцевих клієнтів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Публічне незадоволення лідера республіканців з'явилося на тлі занепокоєння виборців високою вартістю життя саме в період, коли партія президента веде запеклу боротьбу за отримання більшості в Конгресі на проміжних виборах у листопаді.

"Ціни на нафту падають як камінь"

Приводом для жорсткої реакції Трампа став розрив між падінням вартості сировини та реальних цінників на американських АЗС. Дипломатичні відносини між США та Іраном, а також укладання тимчасової мирної угоди дозволили знову відкрити стратегічно важливу Ормузьку протоку, через яку раніше транспортувалася п'ята частина світових поставок нафти.

Завдяки цьому ціни на американську сиру нафту впали на двадцять три відсотки за останній період, а від свого березневого піку вони обвалилися приблизно на сорок відсотків.

Водночас середня вартість бензину в США на початку середи становила майже чотири долари за галон, що показує зниження лише на чотирнадцять відсотків порівняно з травнем.

Президент наголосив, що "ціни на нафту падають як камінь", тому вартість пального на заправках має зменшуватися значно швидше.

Повільне полегшення для споживачів

Поточні статистичні дані свідчать про те, що дипломатичний прорив на Близькому Сході вже приніс певне полегшення для гаманців американських водіїв, адже роздрібні ціни на бензин падають шостий тиждень поспіль.

Попри цю позитивну динаміку, Трамп вважає такий темп абсолютно недостатнім та непропорційним.

Ситуація ускладнюється тим, що поточна вартість палива на заправних станціях країни все ще залишається значно вищою за показники початку року. Зокрема, у січні, за місяць до загострення конфлікту в Ірані, середня ціна за галон становила менше трьох доларів.

Нагадаємо, на початку червня американські резерви бензину впали до позначки 215 мільйонів барелів. Це найнижчий червневий показник для країни за останні дванадцять років.

Оголошене припинення вогню та укладення угоди між Вашингтоном і Тегераном спровокувало миттєву реакцію фінансових ринків, внаслідок чого нафта впала до тримісячного мінімуму, а роздрібна вартість бензину на американських АЗС вперше за два місяці опустилася нижче 4 доларів за галон.