У центрі Києва щодня на хвилину зупинятимуть рух

Із 15 вересня у Києві почнуть поетапно запроваджувати режим світлофорів "Усім червоний" під час загальнонаціональної хвилини мовчання. На першому етапі о 9:00 рух одночасно зупинятимуть на 18 світлофорних об'єктах у центрі столиці.

Про це інформує Dilo з посиланням на КМДА.

Режим передбачає одночасний червоний сигнал для автомобілів, пішоходів та велосипедистів із 9:00 до 9:01. Паралельно через систему оповіщення транслюватимуть повідомлення про початок хвилини мовчання та відлік її тривалості.

Першими новий режим запрацює на світлофорних об'єктах, зокрема, на площі Українських Героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулицях Хрещатик, Басейній, Великій Васильківській, Євгена Чикаленка, Володимирській та Прорізній.

Після 9:01 світлофори повертатимуться до звичайного режиму. Надалі систему планують поширювати на інші ділянки Києва з урахуванням технічних можливостей світлофорної мережі.

Під час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.

Водночас режим "Усім червоний" не застосовуватимуть під час повітряної тривоги. Не поширюватиметься обмеження і на оперативний та спеціальний транспорт, який виконує невідкладні завдання з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Києві вже почали перекривати Хрещатик щодня о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Тоді до організації зупинки руху залучили патрульну поліцію, Центр організації дорожнього руху та міські транспортні служби.