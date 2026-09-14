В центре Киева каждый день на минуту будут останавливать движение

С 15 сентября в Киеве начнут поэтапно вводить режим светофоров "Всем красный" во время общенациональной минуты молчания. На первом этапе в 9:00 движение будут одновременно останавливать на 18 светофорных объектах в центре столицы.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА.

Режим предусматривает одновременный красный сигнал для автомобилей, пешеходов и велосипедистов с 9.00 до 9.01. Параллельно через систему оповещения будут транслировать сообщения о начале минуты молчания и отсчете ее продолжительности.

Первыми новый режим заработает на светофорных объектах, в частности, на площади Украинских Героев, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко, Бессарабском проезде, улицах Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской и Прорезной.

После 9:01 светофоры будут возвращаться в обычный режим. В дальнейшем систему планируется распространять на другие участки Киева с учетом технических возможностей светофорной сети.

Во время минуты молчания будет останавливаться наземный общественный транспорт.

В то же время режим "Всем красный" не будет использоваться во время воздушной тревоги. Не будет распространяться ограничение и на оперативный и специальный транспорт, выполняющий неотложные задачи с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Напомним, в сентябре 2025 года в Киеве уже начали перекрывать Крещатик ежедневно в 9:00 во время общенациональной минуты молчания. Тогда в организацию остановки движения привлекли патрульную полицию, Центр организации дорожного движения и городские транспортные службы.