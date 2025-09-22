Запланована подія 2

Ежедневная минута молчания: Крещатик будет перекрываться для движения транспорта

Киев, Крещатик
Крещатик станет пешеходной зоной каждое утро / Delo.ua

С конца этой недели Крещатик будут ежедневно перекрывать в 09:00 на время общенациональной минуты молчания в честь тех, кто отдал жизнь за Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Крещатик станет пешеходной зоной

Ткаченко сообщил, что до конца недели каждый день в 09:00 на время общенациональной минуты молчания будет перекрываться Крещатик. Соответствующие указания получат патрульная полиция, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта и подразделения, отвечающие за коммуникации с общественностью.

"Крещатик - сердце столицы. А столица - сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения тех, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Каждый день 09:00. Остановись. Почти", - подчеркнул он.

О минуте молчания в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский установил в Украине ежедневную общенациональную минуту молчания в память о погибших в результате российской военной агрессии.

Минута молчания должна оглашаться ежедневно в 9:00, среди прочего, во всех средствах массовой информации независимо от формы собственности, в учебных заведениях и в дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Автор:
Ольга Опенько