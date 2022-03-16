Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский установил в Украине ежедневную минуту молчания в память о погибших из-за военной агрессии РФ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский установил в Украине ежедневную общенациональную минуту молчания в память о погибших в результате российской военной агрессии. Об этом глава государства сообщил на брифинге.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Сегодня я подписал указ об общенациональной минуте молчания для почтения памяти всех украинцев, которые погибли в нашей Отечественной войне, всех, кого мы потеряли из-за вторжения России, из-за террора, развязанного оккупантами. Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших жизнь, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей", — сказал он.

Кроме того, президент сообщил на брифинге, что в Украине начали работу представители Международного уголовного суда, собирающие доказательства военных преступлений РФ. В частности, в страну прибыл прокурор МУС Карим Хан, с которым Зеленский уже пообщался.

Напомним также, что Служба безопасности Украины на днях открыла горячую линию по сбору данных о военных преступлениях РФ в Украине. Также о них можно сообщать в чат-бот или на электронную почту.

Отметим, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг" 12-13 марта, 56% украинцев считают главной целью российского военного вторжения полное уничтожение украинского народа.

Ранее Зеленский уже призывал признать действия России геноцидом и лишить ее права голоса в Совете безопасности ООН. После этого Украина подала иск против России в другую структуру в Гааге — Международный суд ООН в связи с искажением РФ понятия геноцида для оправдания агрессии. В среду, 16 марта, этот суд должен огласить решение о временных ограничительных мерах, запрошенных Украиной по иску против России.

Автор:
Тимофей Беспятов