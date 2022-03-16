В Украине начали работу представители Международного уголовного суда, нужен трибунал над оккупантами — Зеленский

Деяния российских военных в Украине должны стать предметом рассмотрения международного трибунала, и сейчас прибывшие в Украину представители Международного уголовного суда (Гаага, Нидерланды) собирают доказательства военных преступлений оккупационных войск РФ. Об этом сказал на брифинге президент Владимир Зеленский.

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"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал, и он будет за все, что они наделали против Украины, против наших людей, за каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства. Прокуратура Украины, правоохранители уже начали эту работу", — отметил он.

По словам главы государства, следственная группа МУС вместе с украинскими правоохранителями уже собирает все доказательства, все факты военных преступлений захватчиков на территории Украины, чтобы те "получили именно юридический ответ, законный и конкретный".

"Говорил сегодня с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Так что оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в прошедшую ночь российская армия продолжила обстрелы Харькова, также были нанесены удары по побережью Одесской области, Киеву и Запорожью. На утро 16 марта, по данным Зеленского, погибшими в ходе российской агрессии числились уже 103 ребенка.

"Российские войска нанесли сейчас Украине в сотни раз больше разрушений, чем Донбассу за восемь лет войны. И пострадали больше всего территории именно Донбасса, приграничных областей на российском направлении, Киевская область и юг Украины. Пострадали больше всего именно те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили как о месте проживания особо близких для России людей", — сказал он.

По словам главы государства, уже нет такого неядерного оружия, которое бы не применили оккупанты против мирных украинцев. В частности, он напомнил, что на сегодня разрушены здания 400 учреждений образования, включая 119 в Донецкой области.

"В Мариуполе оккупанты захватили областную больницу интенсивного лечения, и без того уже поврежденную российскими бомбами. Пациенты и врачи в плену. Внутрь нагнали еще жителей соседних домов. Более 400 человек в заложниках. И оккупанты используют эту больницу как огневую позицию, чтобы обстреливать город", — сообщил также Зеленский.

По его мнению, это очередное преступление российских военных против Мариуполя ничем не отличается от захвата чеченским террористом Шамилем Басаевым больницы в Буденновске Ставропольского края РФ в июне 1995 года, а если и отличается от него, то степенью подлости.

Зеленский также напомнил, что накануне вечером оккупанты взяли в заложники шестерых человек в здании Бучанского горсовета Киевской области (на данный момент, однако, известно, что их отпустили), удерживают в заложниках мэров нескольких городов, активистов и журналистов.

"Российское государство превратилось в откровенного террориста, и ему не стыдно. Но оно будет отвечать за все. Мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно будет восстановить справедливость по отношению к Украине, невозможно будет восстановить международный порядок", — добавил президент.

Отметим также, что Служба безопасности Украины на днях открыла горячую линию по сбору данных о военных преступлениях РФ в Украине. Также о них можно сообщать в чат-бот или на электронную почту.

Кроме того, в Министерстве культуры и информационной политики призвали граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых культовых учреждений и объектов исторического наследия.