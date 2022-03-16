В Україні розпочали роботу представники Міжнародного кримінального суду, потрібен трибунал над окупантами — Зеленський

Дії російських військових в Україні мають стати предметом розгляду міжнародного трибуналу, і представники Міжнародного кримінального суду (Гаага, Нідерланди), які прибули в Україну, зараз збирають докази військових злочинів окупаційних військ РФ. Про це сказав на брифінгу президент Володимир Зеленський.

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"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал, і він буде за все, що вони наробили проти України, проти наших людей, за кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Прокуратура України, правоохоронці вже розпочали цю роботу", — зазначив він.

За словами глави держави, слідча група МКС разом з українськими правоохоронцями вже збирає всі докази, всі факти військових злочинів загарбників на території України, щоб ті "отримали саме юридичну відповідь, законну та конкретну".

"Говорив сьогодні з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він уже в Україні, вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі військові злочини проти українців", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що минулої ночі російська армія продовжила обстріли Харкова, також було завдано ударів по узбережжю Одеської області, Києву та Запоріжжю. На ранок 16 березня, за даними Зеленського, загиблими в ході російської агресії вважалося вже 103 дитини.

"Російські війська завдали зараз Україні в сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років війни. І постраждали найбільше території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь України. Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей", — сказав він.

За словами глави держави, вже немає такої неядерної зброї, яку не застосували б окупанти проти мирних українців. Зокрема, він нагадав, що на сьогодні зруйновано будівлі 400 закладів освіти, включаючи 119 у Донецькій області.

"У Маріуполі окупанти захопили обласну лікарню інтенсивного лікування, і без того вже пошкоджену російськими бомбами. Пацієнти та лікарі у полоні. Всередину нагнали ще мешканців сусідніх будинків. Понад 400 людей у заручниках. І окупанти використовують цю лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто", – повідомив також Зеленський.

На його думку, цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення чеченським терористом Шамілем Басаєвим лікарні в Будьонівську Ставропольського краю РФ у червні 1995 року, а якщо й відрізняється від нього, то ступенем підлості.

Зеленський також нагадав, що напередодні ввечері окупанти взяли у заручники шістьох людей у будівлі Бучанської міськради Київської області (наразі, однак, відомо, що їх відпустили), утримують у заручниках мерів кількох міст, активістів та журналістів.

"Російська держава перетворилася на відвертого терориста, і їй не соромно. Але вона відповідатиме за все. Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України, неможливо буде відновити міжнародний порядок", — додав президент.

Зазначимо також, що Служба безпеки України днями відкрила гарячу лінію зі збирання даних про військові злочини РФ в Україні. Також про них можна повідомляти у чат-бот або на електронну пошту.

Крім того, у Міністерстві культури та інформаційної політики закликали громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнування та пошкодження російськими військами будь-яких культових установ та об'єктів історичної спадщини.