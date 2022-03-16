Російські окупанти відпустили співробітників Бучанської міськради та волонтерів

Сьогодні, 16 березня, російські військові відпустили всіх полонених, яких вони захопили у Бучі увечері 15 березня.

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Про це у Telegram-каналі повідомляє прес-служба Бучанської міської ради.

"Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі та здорові, їх відпустили та вони повернулися до своїх рідних", – йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що у всіх полонених забрали SIM-картки, тож вони зараз не на зв'язку.

Як повідомлялося раніше, 15 березня російські війська розгромили адміністративну будівлю Бучанської міської ради та взяли в полон співробітників та волонтерів.

При цьому окупанти викинули всі паспорти та інші документи полонених.

У зв'язку із захопленням своїх співробітників Бучанська міськрада попросила допомоги у звільненні людей у державних органів влади.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.