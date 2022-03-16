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Происшествия
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Российские оккупанты отпустили сотрудников Бучанского горсовета и волонтеров

Российские оккупанты отпустили сотрудников Бучанского горсовета и волонтеров
Фото: Telegram/Бучанский городской совет

Сегодня, 16 марта, российские военные отпустили всех пленных, которых они захватили в Буче вечером 15 марта. 

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Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.  

"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захватах которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили, и  они вернулись к своим родным", – говорится в сообщении. 

В горсовете добавили, что у всех пленных забрали SIM-карты, поэтому они сейчас не на связи. 

Как сообщалось ранее, 15 марта российские войска разгромили административное здание Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров.

При этом оккупанты выбросили все паспорта и другие документы пленных.

В связи с захватом своих сотрудников Бучанский горсовет попросил помощи в освобождении людей у государственных органов власти.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение. 

Автор:
Дмитрий Нарожный