Российские оккупанты отпустили сотрудников Бучанского горсовета и волонтеров

Сегодня, 16 марта, российские военные отпустили всех пленных, которых они захватили в Буче вечером 15 марта.

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Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.

"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захватах которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили, и они вернулись к своим родным", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что у всех пленных забрали SIM-карты, поэтому они сейчас не на связи.

Как сообщалось ранее, 15 марта российские войска разгромили административное здание Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров.

При этом оккупанты выбросили все паспорта и другие документы пленных.

В связи с захватом своих сотрудников Бучанский горсовет попросил помощи в освобождении людей у государственных органов власти.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.