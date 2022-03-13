Война в Украине: в Буче 67 человек похоронили в братской могиле (ВИДЕО)

10 марта в городе Буча (Киевская область) в братской могиле похоронили 67 человек, погибших в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский.

По его словам, некоторых из погибших так и не удалось опознать.

Левсковский также опубликовал видео процесса захоронения.

Ранее сообщалось, что 9 марта российские оккупанты заблокировали выезд 50 автобусов в селе Стоянка Бучанского района Киевской области.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.

6 марта президент Зеленский официально присвоил почетные звания "Город-герой" пяти городам Украины. Званий удостоились Харьков, Чернигов, Мариуполь, Гостомель и Волноваха.