В Генеральной прокуратуре Украины запустят ресурс для документирования военных преступлений РФ

Офис Генерального прокурора создал ресурс для надлежащего документирования военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. С его помощью будут защищать информацию и свидетелей и хранить информацию для осуществления правосудия.

12 мая Офис Генерального прокурора Ирины Венедиктовой вместе с украинскими и международными партнерами запустили ресурс для надлежащего документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией в Украине. Об этом сообщает Национальная полиция.

Среди его задач — организация защиты информации и свидетелей, хранение информации для осуществления правосудия. Задокументированные доказательства будут использоваться для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания.

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