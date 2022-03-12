У Генеральній прокуратурі України запустять ресурс для документування воєнних злочинів РФ

Офіс Генерального прокурора створили ресурс для належного документування воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні. З його допомогою будуть захищати інформацію та свідків і зберігати інформацію для здійснення правосуддя.

12 травня Офіс Генерального прокурора Ірини Венедиктової разом з українськими та міжнародними партнерами запустили ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні. Про це повідомляє Національна поліція України.

Серед його завдань організація захисту інформації та свідків, зберігання інформації для здійснення правосуддя. Задокументовані докази будуть використовуватись для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.

Надсилайте відео та фотоматеріали на сайт https://warcrimes.gov.ua, а також будь-яку інформацію згідно з протоколом.