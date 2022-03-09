Российские оккупанты блокируют эвакуацию в Киевской области

Российские войска заблокировали 50 эвакуационных автобусов с мирными жителями в Бучанском районе Киевской области. Продолжаются переговоры.

Российские оккупанты снова срывают эвакуацию мирных жителей. 9 марта они заблокировали выезд 50 автобусов в селе Стоянка Бучанского района Киевской области. Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

"Оккупанты срывают эвакуацию. В настоящее время 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке. Не дают проехать колонне", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются переговоры о разблокировании движения и освобождении проезда для 50 автобусов.

"Напоминаем, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", — отмечают в Бучанском городском совете.