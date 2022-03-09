Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Российские оккупанты блокируют эвакуацию в Киевской области

Российские оккупанты блокируют эвакуацию в Киевской области

Российские войска заблокировали 50 эвакуационных автобусов с мирными жителями в Бучанском районе Киевской области. Продолжаются переговоры.

Российские оккупанты снова срывают эвакуацию мирных жителей. 9 марта они заблокировали выезд 50 автобусов в селе Стоянка Бучанского района Киевской области. Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

"Оккупанты срывают эвакуацию. В настоящее время 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке. Не дают проехать колонне", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются переговоры о разблокировании движения и освобождении проезда для 50 автобусов.

"Напоминаем, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", — отмечают в Бучанском городском совете.