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Російські окупанти блокують евакуацію в Київській області
Російські війська заблокували 50 евакуаційних автобусів із мирними жителями у Бучанському районі Київської області. Тривають перемовини.
Російські окупанти знову зривають евакуацію мирних жителів. 9 березня вони заблокували виїзд 50 автобусів біля села Стоянка Бучанського району Київської області. Про це повідомили у Бучанській міській раді.
"Окупанти зривають евакуацію. Наразі 50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці: не дають проїзд колоні", — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають переговори про розблокування руху та звільнення проїзду для 50 автобусів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Нагадуємо, що про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні", — наголошують у Бучанській міській раді.