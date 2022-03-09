Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

Російські окупанти блокують евакуацію в Київській області

Російські окупанти блокують евакуацію в Київській області

Російські війська заблокували 50 евакуаційних автобусів із мирними жителями у Бучанському районі Київської області. Тривають перемовини.

Російські окупанти знову зривають евакуацію мирних жителів. 9 березня вони заблокували виїзд 50 автобусів біля села Стоянка Бучанського району Київської області. Про це повідомили у Бучанській міській раді.

"Окупанти зривають евакуацію. Наразі 50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці: не дають проїзд колоні",  йдеться у повідомленні.

Наразі тривають переговори про розблокування руху та звільнення проїзду для 50 автобусів.

"Нагадуємо, що про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні",  наголошують у Бучанській міській раді.