Війна в Україні: у Бучі 67 людей поховали у братській могилі (ВІДЕО)

10 березня у місті Буча (Київська область) у братській могилі поховали 67 людей, які загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левковський.

За його словами, деяких із загиблих так і не вдалося впізнати.

Левсковський також опублікував відео процесу поховання.

Як повідомлялося, 9 березня російські окупанти заблокували виїзд 50 автобусів у селі Стоянка Бучанського району Київської області.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.

6 березня президент Зеленський офіційно привласнив почесні звання "Місто-герой" п'яти містам України. Звань удостоїлися Харків, Чернігів, Маріуполь, Гостомель та Волноваха.