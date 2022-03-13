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Дата публікації

Війна в Україні: у Бучі 67 людей поховали у братській могилі (ВІДЕО)

Війна в Україні: у Бучі 67 людей поховали у братській могилі (ВІДЕО)
Деяких із загиблих так і не вдалося впізнати. Фото: скріншот відео FacebooАнтон Довгопол

10 березня у місті Буча (Київська область) у братській могилі поховали 67 людей, які загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левковський.

За його словами, деяких із загиблих так і не вдалося впізнати.

Левсковський також опублікував відео процесу поховання.

Як повідомлялося, 9 березня російські окупанти заблокували виїзд 50 автобусів у селі Стоянка Бучанського району Київської області.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила   воєнний стан.

6 березня президент Зеленський офіційно   привласнив   почесні звання "Місто-герой" п'яти містам України. Звань удостоїлися Харків, Чернігів, Маріуполь, Гостомель та Волноваха.

Автор:
Дмитро Нарожний