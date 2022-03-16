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В Буче россияне взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров

В Буче россияне взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров
Фото: Facebook/Бучанский городской совет

Вечером 15 марта российские войска разгромили административное здание Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям города. 

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Как сообщает пресс-служба горсовета, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. 

Бучанский горсовет опубликовал полный список пленных: 

1) Гапченко Дмитрий Александрович; 

2) Черкасский Леонид Ефимович; 

3) Цыган Николай Владимирович; 

4) Ющенко Анатолий Викторович; 

5) Уманец Владимир Александрович (охрана); 

6) Матюк Сергей Александрович. 

В связи с захватом пленных Бучанский горсовет просит помощи в освобождении людей у государственных органов власти.

"Просим Офис президента Украины, Ирину Верещук, Киевскую ОВА, Киевскую областную государственную администрацию оказать помощь в освобождении наших людей", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что 10 марта в городе Буча (Киевская область) в братской могиле похоронили 67 человек, погибших в результате обстрелов российских оккупантов. 

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение. 

Автор:
Дмитрий Нарожный