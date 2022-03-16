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В Буче россияне взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров
Вечером 15 марта российские войска разгромили административное здание Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям города.
Как сообщает пресс-служба горсовета, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.
Бучанский горсовет опубликовал полный список пленных:
1) Гапченко Дмитрий Александрович;Подписывайтесь на наш YouTube канал
2) Черкасский Леонид Ефимович;
3) Цыган Николай Владимирович;
4) Ющенко Анатолий Викторович;
5) Уманец Владимир Александрович (охрана);
6) Матюк Сергей Александрович.
В связи с захватом пленных Бучанский горсовет просит помощи в освобождении людей у государственных органов власти.
"Просим Офис президента Украины, Ирину Верещук, Киевскую ОВА, Киевскую областную государственную администрацию оказать помощь в освобождении наших людей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 10 марта в городе Буча (Киевская область) в братской могиле похоронили 67 человек, погибших в результате обстрелов российских оккупантов.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.
В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.