У Бучі росіяни взяли в полон співробітників міськради та волонтерів

Увечері 15 березня російські війська розгромили адміністративну будівлю Бучанської міської ради та взяли в полон співробітників та волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям міста.

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Як повідомляє прес-служба міськради, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.

Бучанська міськрада опублікувала повний список полонених:

1) Гапченко Дмитро Олександрович;

2) Черкаський Леонід Юхимович;

3) Циган Микола Володимирович;

4) Ющенко Анатолій Вікторович;

5) Уманець Володимир Олександрович (охорона);

6) Матюк Сергій Олександрович.

У зв'язку із захопленням полонених Бучанська міськрада просить допомоги у звільненні людей у державних органів влади.

"Просимо Офіс президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію надати допомогу у звільненні наших людей", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 10 березня у місті Буча (Київська область) у братській могилі поховали 67 людей, які загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.