У Міжнародному суді ООН розпочинаються слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення у геноциді, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського 7 березня делегація України представляє у Міжнародному суді ООН правову позицію у справі проти Росії відповідно до Конвенції від 1948 року щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього", – зазначається у повідомленні.

Українська делегація просить призначити такі запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття: Російська Федерація повинна негайно зупинити військові дії, що почалися 24 лютого 2022 року на території України, РФ повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші озброєні підрозділи під її контролем або впливом припинили участь у військових діях

"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, а й увесь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та негайно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федерації негайно припинити бойові дії," — наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 27 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії та закликала суд негайно наказати РФ припинити військові дії.

Також прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський закликав визнати дії Росії "геноцидом" та позбавити РФ права голосу у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.