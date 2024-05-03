У Зеленського розраховують на "спільне рішення" ЄС щодо повернення чоловіків в Україну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає несправедливим, що частина громадян України під час війни перебуває за кордоном, і вважає що у Євросоюзі зрештою ухвалять спільне рішення щодо повернення українських чоловіків призовного віку.

Про це пише hromadske.ua.

ЄС прийме рішення

Подоляк вважає «абсолютно правильною» ініціативу з пошуку спільного рішення, яке стосуватиметься всіх членів ЄС, щодо повернення українських чоловіків в Україну.

На його думку, європейці "через довгі дискусії, але прийдуть до правильного рішення", тобто видачі Україні чоловіків призовного віку.

Подоляк переконаний, що чоловіки призовного віку, які нібито ведуть легке життя за кордоном, шкодять іміджу України.

"На мою думку, це рішення буде прийнято. І це змушує молодих людей зараз задуматися, де вони, що вони та як вони почуватимуться вже завтра", - сказав радник керівника ОП.

Також він вважає несправедливим, що одні платять високу ціну, а інші насолоджуються життям, а потім повернуться в Україну і скажуть, що вболівали за неї.

"Точно треба спільне європейське рішення щодо цього питання", - резюмував Подоляк.

Зауважимо, у травні в Україну приїде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон.

Вона планує обговорити з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, враховуючи, що чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

Консульства припинили надавати послуги чоловікам призовного віку

Нагадаємо, що з 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має. Він додав, що в даному випадку йдеться про справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні.

Чоловіки призовного віку можуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, а пересилання чи видача документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься.

Проте, деякі категорії серед чоловіків призовного віку все ж таки можуть отримати документи на території інших країн.

До них відносяться окремі категорії громадян, визначені чинним законодавством, зокрема люди з інвалідністю, їхні опікуни, батьки дітей з інвалідністю, особи, які потребують постійного догляду, військовослужбовці, поранені внаслідок війни. Вони можуть отримати паспорти за кордоном за наявності підтверджуючих документів.

Як відреагували в Європі

З початку повномасштабної війни європейські країни прихистили мільйони українських біженців, серед яких були не лише жінки, діти та літні люди, а й чоловіки призовного віку.

При цьому, до війни, значна багато українців працювали у країнах ЄС, іноді за меншу зарплатню, ніж європейці, що було досить вигідно для роботодавців.

Зважаючи на теперішню ситуацію, країни Європи не надто хочуть втрачати дешеву робочу силу.

Але у Польщі заявили, що Варшава готова допомогти Києву в поверненні громадян чоловічої статі призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".

У Єврокомісії взагалі відмовилися коментувати це рішення уряду України і зазначили, що візьмуть його до відома, але "не розрізняють статі".

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – прокоментувала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

У Німеччині пішли ще далі і вирішили, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачатиме наявності в них чинного паспорта громадянина України. Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі ухилення від служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може видати йому документ, що замінює паспорт.