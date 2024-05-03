У Зеленского рассчитывают на "общее решение" ЕС по возвращению мужчин в Украину

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает несправедливым, что часть граждан Украины во время войны находится за границей, и считает, что в Евросоюзе в конечном итоге примут совместное решение о возвращении украинских мужчин призывного возраста.

Об этом пишет hromadske.ua.

ЕС примет решение

Подоляк считает "совершенно правильной" инициативу по поиску совместного решения, касающегося всех членов ЕС, по возвращению украинских мужчин в Украину.

По его мнению, европейцы "через долгие дискуссии", но придут к правильному решению", то есть выдаче Украине мужчин призывного возраста.

"По моему мнению, это решение будет принято. И это заставляет молодых людей сейчас задуматься, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра", - сказал советник руководителя ОП.

Подоляк убежден, что мужчины призывного возраста, якобы ведущие легкую жизнь за границей, вредят имиджу Украины.

Также он считает несправедливым, что одни платят высокую цену, а другие наслаждаются жизнью, а затем вернутся в Украину и скажут, что болели за нее.

"Точно нужно общее европейское решение по этому вопросу", - резюмировал Подоляк.

Заметим, в мае в Украину приедет еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоганссон.

Она планирует обсудить с украинскими властями вопросы дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, учитывая, что действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

Напомним, что с 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет. Он добавил, что в данном случае речь идет о справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за границей и украинскими мужчинами в Украине.

Мужчины призывного возраста могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины, а пересылка или выдача документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться.

Однако некоторые категории среди мужчин призывного возраста все же могут получить документы на территории других стран.

К ним относятся отдельные категории граждан, определенные действующим законодательством, в том числе люди с инвалидностью, их опекуны, родители детей с инвалидностью, лица, нуждающиеся в постоянном уходе, военнослужащие, раненые в результате войны. Они могут получить паспорта за границей при наличии подтверждающих документов.

Как отреагировали в Европе

С начала полномасштабной войны европейские страны приютили миллионы украинских беженцев, среди которых были не только женщины, дети и пожилые люди, но и мужчины призывного возраста.

При этом, до войны, многие украинцы работали в странах ЕС, иногда за меньшую зарплату, чем европейцы, что было достаточно выгодно для работодателей.

Ввиду нынешней ситуации страны Европы не слишком хотят терять дешевую рабочую силу.

Но в Польше заявили, что Варшава готова помочь Киеву в возвращении граждан мужского пола призывного возраста, чтобы они "выполнили свой гражданский долг".

В Еврокомиссии вообще отказались комментировать это решение правительства Украины и отметили, что примут его к сведению, но "не различают пола".

"Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите. Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что должен сказать со своей стороны", – прокомментировала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам., миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер

В Германии пошли еще дальше и решили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство не будет предусматривать наличие у них действующего паспорта гражданина Украины. Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании уклонения от службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему документ, заменяющий паспорт.