Прекращение выдачи документов мужчинам за границей: как отреагировали в Еврокомиссии, Польше и Германии

Варшава готова помочь Киеву в возвращении граждан мужского пола призывного возраста, чтобы они "выполнили свой гражданский долг". В Германии заявили, что решение Украины не предоставлять консульские услуги украинским мужчинам за рубежом не повлияет на статус беженцев для тех украинцев, которые находятся в ФРГ.

Польша готова способствовать возвращению в Украину военнообязанных

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчины призывного возраста, передает Reuters.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских ребят в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - подчеркнул чиновник.

Министр также напомнил, что Польша в прошлом уже предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись в свою страну и "выполнили свой гражданский долг".

"Любая поддержка возможна", - сказал Косиняк-Камыш о том, как бы Польша отреагировала, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше по истечении срока действия их паспортов.

Reuters со ссылкой на Евростат сообщает, что по состоянию на январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 000 – взрослые мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 000 украинцев, что является вторым по величине после Германии.

Германия не планирует лишать мужчин из Украины статуса беженцев

Решение Украины не предоставлять консульские услуги украинским мужчинам за рубежом не повлияет на статус беженцев для находящихся в Германии украинцев, заявил спикер МВД ФРГ Максимилиан Каль на правительственной пресс-конференции, пишет Deutsche Welle.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, которые нуждаются в защите, независимо от того, речь идет о женщинах, которых среди беженцев подавляющее большинство, или мужчин. Такой защищенный статус украинские беженцы имеют во всех странах Европейского Союза в результате того, что они были вынуждены покинуть родину, спасаясь от российской агрессии", - заявил Каль, отвечая на вопрос о возможных последствиях решения МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, в том числе и в Германии.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер.

В ЕС отреагировали на решение Украины о прекращении выдачи документов мужчинам за границей

Решение Украины о прекращении выдачи документов украинским мужчинам мобилизационного возраста за границей прокомментировали в Евросоюзе, пишет " Радио Свобода ".

В частности, в Еврокомиссии отметили, что примут решение к сведению, но "не различают пола".

"Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите. Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что должен сказать со своей стороны", – прокомментировала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам., миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер.

В ЕС сказали, что не будут комментировать решение правительства Украины.

"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, - это объяснить, какая ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы. Это то, что мы можем предпринять", – сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

Украинские мужчины от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства. Соответствующее постановление №443 Кабинет министров принял 23 апреля.

С 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет.