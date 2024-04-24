Военнообязанные мужчины не смогут обновить паспорта за границей – постановление Кабмина

Украинские мужчины от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства. Соответствующее постановление №443 Кабинет министров принял 23 апреля.

В документе говорится, что оформление украинского и загранпаспорта мужчинам призывного возраста будет осуществляться только в территориальном органе/территориальном подразделении Государственной миграционной службы Украины.

Отмечается также, что пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации выдачи документов не осуществляется. Напомним, что в январе прошлого года Кабмин разрешил международную пересылку по почте паспортов украинцев.

В то же время новые правила не будут применяться в отношении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих право на пересечение границы во время военного положения. В частности, это следующие категории:

лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;

лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

лица, имеющие детей с заболеваниями, нуждающимися в медицинском вмешательстве за границей.

пострадавшие в связи военной агрессией России против Украины, которые выехали за границу.

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

Напомним, что с 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Сначала об этом написало издание ZN.UA, ссылаясь на письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг он не имеет права.

В конце концов МИД Украины обнародовал разъяснение, что заявления, поданные до 23 апреля 2024 года, будут рассмотрены, однако новые от мужчин призывного возраста не принимают. В министерстве пояснили, что после вступления в силу закона о мобилизации процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.

Закон о мобилизации

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за его опубликованием, которое состоялось 17 апреля, то есть 18 мая.

В новом законе отмечается, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные). Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг или через электронный кабинет призывника.

На военный учет в определенном порядке необходимо стать и украинцам, проживающим за границей. В документе указано, что без военно-учетных документов могут ограничить консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет.

Источник фото: ua.depositphotos.com