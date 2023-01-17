Кабмин разрешил международную пересылку по почте паспортов украинцев

Кабинет министров разрешил пересылку в международных регистрируемых почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения в правила предоставления услуг почтовой связи Кабмин внес на заседании 17 января.

Кроме того, на период действия военного положения или на период до последнего месяца карантина по Covid-19, формально продолжающего действовать в Украине, разрешено пересылать и обычные паспорта граждан Украины, а также удостоверения на возвращение в Украину.

Напомним также, что еще в октябре 2022 года Кабмин разрешил всем украинцам, выехавшим с оккупированной территории и желающим вернуться на контролируемую Украиной через третьи страны, въезжать, имея лишь свидетельство о рождении.

После этого правительство также создало координационный штаб, который должен заниматься обеспечением такого выезда граждан, в частности содействовать тем из них, кто находится на территории третьих стран, в получении и восстановлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в частности, удостоверений на возвращение в Украину).

Тогда же стоимость оформления внутреннего паспорта была повышена с 1 ноября с 252 до 496 гривен, а заграничного – с 704 до 992 гривен. Значительно повысилась и стоимость оформления других удостоверений личности.

Отметим также, что люди, выехавшие в Молдову или в ЕС через Молдову без загранпаспорта, до 1 февраля могут вернуться из нее или через нее в Украину так же без него.