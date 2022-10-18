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Кабмин создал штаб помощи украинцам в выезде с оккупированных территорий на подконтрольные Украине
Кабинет министров создал координационный штаб по вопросам обеспечения выезда граждан Украины с оккупированных Россией территорий на подконтрольную Украине территорию через территорию третьих стран.
Как сообщает Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, которое инициировало создание такого штаба, его возглавила глава ведомства - вице-премьер-министр Ирина Верещук.
К основным задачам штаба отнесена, в частности, координация деятельности органов власти по обеспечению выезда граждан Украины с ВОТ на территорию третьих стран.
Также штаб должен содействовать гражданам Украины, выехавшим с ВОТ и находящимся на территории третьих стран без соответствующих документов, в получении и восстановлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в частности, удостоверение на возвращение в Украину).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, он должен заниматься организацией непосредственно эвакуации в Украину граждан, выехавших с ВОТ на территорию третьих стран и нуждающихся в помощи в возвращении в Украину.
"В настоящее время прорабатывается возможность расширения полномочий консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии, а также введение экспериментального проекта по оформлению ГМС на территории Украины удостоверения личности на возвращение в Украину", - говорится в сообщении.
Отметим, что на днях в Украину разрешили въезжать по свидетельству о рождении не только детям до 18 лет, но и взрослым, которые не могут предоставить паспорт при пересечении границы.
Напомним также, что 10 сентября Кабмин создал координационный штаб, который будет заниматься восстановлением освобожденных территорий. Его также возглавила Верещук.