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В Украине создадут координационный штаб по вопросам оккупированных территорий: кто его возглавит
Премьер-министр Денис Шмигаль на правительственном совещании поручил создать Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Отмечается, что инициатива по созданию штаба исходит от президента Владимира Зеленского, а главой штаба предложено назначить вице-премьера, руководительницу Минреинтеграции Ирину Верещук.
Основной задачей координационного штаба должно стать восстановление территорий, которые Вооруженные силы Украины освобождают от врага, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения. В МинВОТ отмечают, что "таких территорий сейчас становится все больше".
"Что после себя оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтоженные социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушенное жилье, сожженные и ограбленные предприятия, превратившиеся в застенки подвалы. Мы будем возвращать эти земли к жизни. Цель – дальнейшая реинтеграция таких районов", – прокомментировала решение Верещук.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ведомстве указывают, что в августе были деоккупированы, в частности, село Мазановка Краматорского района Донецкой области и поселок Высокополье Бериславского района Херсонской области, а несколько дней назад ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и два на юге государства, а также существенно продвинулись вперед на направлении Северск - Лисичанск.