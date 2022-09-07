В Украине создадут координационный штаб по вопросам оккупированных территорий: кто его возглавит

Премьер-министр Денис Шмигаль на правительственном совещании поручил создать Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

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Отмечается, что инициатива по созданию штаба исходит от президента Владимира Зеленского, а главой штаба предложено назначить вице-премьера, руководительницу Минреинтеграции Ирину Верещук.

Основной задачей координационного штаба должно стать восстановление территорий, которые Вооруженные силы Украины освобождают от врага, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения. В МинВОТ отмечают, что "таких территорий сейчас становится все больше".

"Что после себя оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтоженные социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушенное жилье, сожженные и ограбленные предприятия, превратившиеся в застенки подвалы. Мы будем возвращать эти земли к жизни. Цель – дальнейшая реинтеграция таких районов", – прокомментировала решение Верещук.

В ведомстве указывают, что в августе были деоккупированы, в частности, село Мазановка Краматорского района Донецкой области и поселок Высокополье Бериславского района Херсонской области, а несколько дней назад ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и два на юге государства, а также существенно продвинулись вперед на направлении Северск - Лисичанск.