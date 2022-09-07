В Україні створять координаційний штаб з питань деокупованих територій: хто його очолить

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на урядовій нараді доручив створити Координаційний штаб з питань деокупованих територій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

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Зазначається, що ініціатива щодо створення штабу належить президенту Володимиру Зеленському, а головою штабу запропоновано призначити віцепрем’єрку, керівницю Мінреінтеграції Ірину Верещук.

Основним завданням координаційного штабу має стати відновлення територій, які Збройні сили України звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їх життєзабезпечення. В МінТОТ зазначають, що "таких територій зараз стає дедалі більше".

"Що по собі залишає ворог на деокупованих територіях, Україна вже побачила. Це знищені соціальна та комунальна інфраструктури, зруйноване житло, спалені та пограбовані підприємства, підвали, що перетворилися на катівні. Ми повертатимемо ці землі до життя. Мета – подальша реінтеграція таких районів", – прокоментувала рішення Верещук.

В відомстві вказують, що у серпні були деокуповані, зокрема, село Мазанівка Краматорського району Донецької області та селище Високопілля Бериславського району Херсонської області, а кілька днів тому ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та два на півдні держави, а також суттєво просунулися вперед на напрямку Сіверськ - Лисичанськ.