Зеленьский про ситуацію на фронті: "Українські прапори повертаються туди, де мають бути"

Президент Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, йдеться у повідомленні пресслужби президента.

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У зустрічі взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов.

Зазначається, що головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, а також керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – зазначив Зеленський за результатами засідання.

Зазначимо, що раніше в неділю в Telegram-каналах ширилися не підтверджені поки офіційно повідомлення про повернення під український контроль селища Високопілля Херсонської області, розташованого біля кордону з Дніпропетровською областю в районі Зеленодольська.

Крім цього, повідомлялося, що ЗСУ нібито відбили село Озерне Лиманської громади Донецької області, розташоване на повністю окупованому березі Сіверського Донця. Воно було захоплене ще в кінці травня.